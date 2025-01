Palermo, Sos impresa chiede al governo di istituire la giornata nazionale antiracket

«Chiediamo al governo nazionale che venga istituita ufficialmente la giornata nazionale antiracket. Proponiamo come data il 10 gennaio, nel giorno in cui ricorre l’anniversario della pubblicazione della lettera che l’imprenditore Libero Grassi (nella foto) sul Giornale di Sicilia. Lui ci mise la faccia». Così Luigi Cuomo, presidente nazionale di Sos Impresa, nel corso di un incontro organizzato dalla stessa associazione alla Camera di commercio di Palermo per proporre la prima giornata nazionale antiracket, come occasione annuale per fare il punto sulla lotta al racket.