Palermo, l'app antiracket di Addio pizzo: «Oggi i commercianti sanno che si può combattere questa piaga» IL VIDEO

Da allora sono cambiate molte cose e oggi la nuova app «Pago chi non paga» permette di individuare tutti gli operatori economici che fanno parte della rete dell’associazione, rafforzando la rete di protezione sociale attorno a chi ha scelto di dire no al racket.

La nuova app del consumo critico antiracket di Addiopizzo è stata presentata oggi, 10 gennaio, nella sede di di via Lincoln 131 a Palermo. Trentaquattro anni fa l'imprenditore Libero Grassi, affidò ad una lettera tutta la sua amarezza per le ingiustizie e i soprusi ad opera di Cosa nostra e la inviò al Giornale di Sicilia. Quella fu ufficialmente la prima denuncia contro il racket.

«Ci sono tanti momenti che segnano la storia del nostro giornale in questi 165 anni - commenta Marco Romano - quello del 10 gennaio del 91 è uno dei momenti più importanti che segna il ruolo del Giornale di Sicilia nel territorio. Ha dato voce a chi rompeva finalmente il muro di omertà e silenzio, mettendo a rischio la propria vita e sapendo che era una sorta di urlo nel silenzio. Libero Grassi è stato un uomo tutto di un pezzo che ha messo in gioco la propria vita, è una una di quelle certezze attraverso le quali poi si è dipanato il percorso evolutivo della lotta al racket. Oggi il racket non è scomparso, le estorsioni continuano a esserci ma i commercianti sono più coscienti e consapevoli che si può combattere questa piaga».