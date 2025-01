Palermo, Lagalla: «Il 2025 sarà un anno cruciale per i progetti del Pnrr»

Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, insieme alla Direzione generale, ha fatto il punto sugli investimenti derivanti da risorse extra-comunali, incontrando gli uffici responsabili del monitoraggio e della attuazione dei progetti che riguardano, in particolare, la nuova programmazione per il periodo 2025-2027.

Nel corso della riunione sono stati trattati, tra i vari temi, il recente Decreto-Legge 208 del 31 dicembre, che assegna risorse ad un commissario straordinario per fronteggiare le situazioni di degrado e disagio giovanile nelle zone d’Italia ad alta vulnerabilità sociale, tra le quali rientra il quartiere di Borgo Nuovo, i due avvisi FSC Sicilia 2021 - 2027 del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture destinati alla rigenerazione urbana e alle infrastrutture sportive, il Pn Metro Plus e Città Medie Sud, già in fase di attuazione e le risorse territorializzate dell’Area Urbana Funzionale di Palermo di cui al Po Fesr Sicilia 2021 - 2027, per un totale di circa 300 milioni di euro.

«Il 2025 - afferma Lagalla - sarà un anno cruciale per l'amministrazione, in quanto sarà avviata la totalità dei cantieri del Pnrr e partiranno importanti progetti su infrastrutture fondamentali per la città. Oggi siamo davanti ad ulteriori sfide, importanti per il futuro di Palermo e sono convinto che questa cospicua entità di fondi extra-comunali necessiti del pieno impegno dell’amministrazione, oltre che, sul piano operativo, di ulteriore assistenza tecnica e di un ancor più funzionale coordinamento politico che è mia intenzione potenziare».