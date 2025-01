Palermo, la turista che fu quasi violentata a Ballarò: confermata la condanna a 9 anni

I giudici della corte d’appello di Palermo presieduti da Raffaele Malizia hanno confermato la condanna a 9 anni per Baba Sillah, un gambiano di 48 anni che avrebbe tentato di abusare di una turista francese al mercato di Ballarò a Palermo la sera del 25 maggio del 2022. L’uomo avrebbe seguito la donna che stava rientrando in casa e poi l’avrebbe strattonata, presa a schiaffi e pugni e dopo averla scaraventata a terra avrebbe tentato di abusarne. La violenza non si è consumata solo per l’arrivo di altre persone, anche loro straniere, in soccorso della vittima che nel processo si è

costituita parte civile ed è stata assistita dall’avvocato Matteo La Barbera.

I giudici hanno confermato la provvisionale di 15 mila euro per la vittima e l’espulsione dall’Italia per l’imputato quando avrà finito di scontare la sua pena. Secondo quanto accertato dal

sostituto procuratore Ludovica D’Alessio, la giovane francese sarebbe stata rapinata della borsa. La vittima ha denunciato quanto successo e riconosciuto l'aggressore che era indagato per un’aggressione simile a Trapani. Poco dopo la polizia ha rintracciato l’uomo e recuperato la borsa della turista.