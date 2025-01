L'anziano morto a Villa Sofia in attesa dell'intervento, è stata eseguita l'autopsia: l'esito tra 60 giorni

È stata eseguita l’autopsia sul corpo di Giuseppe Barbaro, 76 anni, l’uomo morto all’ospedale di Villa Sofia di Palermo in attesa da 17 giorni di un intervento chirurgico nel reparto di Ortopedia. Ad eseguire l’esame il medico legale Manfredi Rubino. Era presente anche la dottoressa Ginevra Malta in qualità di consulente nominata dalla famiglia dell’anziano deceduto assistita dall’avvocato Andrea Dell’Aira.

Al momento l’inchiesta della procura è a carico di ignoti. Per conoscere le cause del decesso si dovrà attendere l'esito degli esami istologici e la relazione del medico legale depositata tra 60 giorni. La famiglia continua chiedere giustizia. «Nostro padre non aveva patologie di un nessun tipo - dicono i familiari - ultimo intervento a maggio per la cataratta. Ha superato anche il Covid senza nessun problema.

Purtroppo i tre giorni passati al pronto soccorso in corridoio in quello che loro chiamano Obi, ma è di fatto il corridoio dove ci sono tanti pazienti che sono a stretto contatto, e i complessivi 17 giorni di ricovero in attesa di un intervento per la frattura alla spalla hanno portato alla morte di nostro padre che nonostante i 76 anni stava in ottima salute». I funerali saranno celebrati domani.