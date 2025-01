Da Palermo la prima richiesta di Silver notice mondiale Interpol

È italiana la prima Silver notice, emessa oggi dal Segretariato generale di Interpol, durante la fase pilota di questo nuovo strumento di cooperazione internazionale di polizia nato per tracciare con finalità di sequestro e confisca - i proventi illeciti delle organizzazioni criminali transnazionali.

Tale storica Silver notice riguarda una richiesta degli inquirenti della guardia di finanza di Palermo ed è relativa alla ricerca di informazioni sulla presenza di beni patrimoniali, mobiliari e immobiliari, principalmente in Asia e Sudamerica, riferiti a un’attività di riciclaggio a livello mondiale, per un valore di oltre mezzo miliardo di euro. L’auspicio è quello di intercettare il maggior numero di asset patrimoniali, per poi far partire richieste di cooperazione giudiziaria col fine di sequestrarli e confiscarli.

La Silver notice è l’ultima novità in fatto di strumenti di Interpol per la comunicazione a livello mondiale di avvisi e richieste di informazioni, utili alle indagini delle polizie dei 196 Paesi che fanno parte dell’organizzazione: dal 1 gennaio di quest’anno, il suo impiego verrà testato, su base volontaria, da oltre 50 di tali Paesi.