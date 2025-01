Un vasto incendio è divampato poco prima delle 20 al villaggio Ippocampo di Mare a Catania, in prossimità della foce del Simeto. Diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania e delle sedi distaccate sono sul posto e stanno operando per lo spegnimento delle fiamme. A prendere fuoco è stato un canneto e diverse abitazioni sono tuttora minacciate dalle fiamme, ma attualmente non si registrano danni a persone.