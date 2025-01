Palermo, spaccata scoperta dalla polizia che lascia un biglietto: «Venite a fare denuncia in commissariato»

Spaccata la vetrina di un negozio di cittadini stranieri che vendono articoli da viaggio. Il furto è avvenuto questa mattina (9 gennaio) in via Torino intorno alle 6,15: ad accorgersi dell'accaduto alcune volanti della polizia, che passando dalla strada hanno notato la saracinesca divelta e i cocci sul marciapiede. Gli agenti hanno lasciato un biglietto ai proprietari dell'attività: «Hanno commesso un furto - si legge - fate un inventario di quello che è stato rubato o danneggiato e recatevi al commissariato Oreto per fare denuncia».

Residenti e impenditori del centro storico da un anno ormai lamentano le continue violenze e furti che quotidianamente si verificano tra le vie della città vecchia: «Chiediamo più sicurezza - dicono - questo ennesimo episodio arriva a circa una settimana dall'ultima richiesta presentata alle istituzioni e alle autorità».

Scoperti poi altri due furti: i ladri hanno spaccato la vetrina in un negozio a Borgo Vecchio, un secondo colpo in via Ammiraglio Rizzo e il tentativo

in un’edicola libreria non distante da via Libertà. Il primo colpo nel negozio Cucciolo Mania, in via Ammiraglio Rizzo: è stata divelta la saracinesca, poi è stata sfondata la

porta d’ingresso e aperto il registratore di cassa da dove sono stati prelevati soldi, rubati anche alcuni prodotti per la cura degli animali.