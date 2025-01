Palermo, riprendono i lavori su manto stradale e marciapiedi

A Palermo ripartono i lavori sull'asfalto: cantieri in via Montepellegrino, dove gli operai si stanno concentrando sulla corsia lato monte (direzione via Crispi). Come di consueto, la strada non verrà chiusa del tutto, ma si lavorerà su corsie alternate. In questo modo si consentirà ai mezzi di poter comunque percorrere la strada, cercando di ridurre al minimo l'impatto dei cantieri sul quotidiano traffico veicolare.

Cantiere avviato anche in via Libertà. Le maestranze sono impegnate nel rifacimento dell'orlatura del marciapiede lato mare, poi proseguiranno con l'intera riqualificazione del tratto, da via Notarbartolo a piazza Vittorio Veneto. Una volta completato questo primo step, si partirà con i tanto attesi lavori sull'asfalto, che saranno svolti in notturna. I tempi di consegna di quest'ultima opera sono stimati in circa due mesi, così come prevede l'ordinanza, ma l'assessore ai Lavori pubblici Salvatore Orlando è fiducioso e stima che si possa concludere tutto in circa sei settimane. Una volta terminato il manto stradale di via Libertà, si aprirà il cantiere per eliminare le pericolose buche che costellano la via Crispi; in contemporanea si lavorerà sul marciapede di via Libertà lato mare.