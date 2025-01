Palermo, nella guerriglia allo Zen 2 pure un violento del Country

Violento allo Zen 2 contro polizia e carabinieri, intervenuti per salvare dal linciaggio un uomo che si sarebbe spogliato davanti a una bambina. Violento al Country, dove avrebbe intimidito il barman per consumare alcolici gratis. Già destinatario per questo di un Daspo Willy. Tra i nove responsabili delle rappresaglie di maggio allo Zen 2, denunciati dalle forze dell’ordine e ora destinatari dell’avviso di conclusione delle indagini, c’è anche Giacomo Gagliano, 27 anni, già noto alle forze dell’ordine proprio per l’episodio della discoteca di viale dell’Olimpo. Con lui, della storiaccia del 15 maggio, consistita nella gazzarra contro agenti e militari, danni ai mezzi e nel tentativo di impedire l’arresto del presunto maniaco, rispondono pure Sebastian Ferreri, 25 anni, Benedetto Cusimano e Rosario Catanese, entrambi di 59 anni, Fabio Irosa di 45, Giovanni Pumo di 20, Maria Maiorana (unica donna), 28, Luigi Cracchiolo, 42, e Ignazio D’Alessandro, di 29.

Le accuse sono di violenze e minacce contro le forze dell’ordine, costrette a creare un cordone per poter tirare fuori dalla sua abitazione l’uomo che avrebbe tentato di molestare la ragazzina: la folla, inferocita, tra cui spiccano i nove - individuati anche grazie all’esame di alcuni video - si era ammassata sotto il palazzo e all’arrivo delle volanti e delle camionette era scoppiato il putiferio. Automobili danneggiate da calci e lancio di pietre e oggetti, pugni e minacce urlate o sussurrate all’orecchio a carabinieri e poliziotti («Mi ricordo la tua faccia, prima o poi in giro ti ritrovo», frase che avrebbe pronunciato proprio Gagliano) di cui adesso dovranno rispondere, se ci sarà la richiesta di rinvio a giudizio, davanti al Gup.