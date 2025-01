Palermo, muore dopo un intervento al femore nel reparto di ortpedia di Villa Sofia

Un altro presunto caso di malasanità a Villa Sofia. Il reparto è quello di Ortopedia, diretto da Davide Bonomo, lo stesso in cui nel giorno dell’Epifania ha perso la vita Giuseppe Barbaro di 76 anni. Questa volta a denunciare la morte di una paziente sono stati i figli di Maria Sordano, 88 anni, ricoverata per una frattura al femore il 15 ottobre e deceduta una settimana dopo.

La denuncia è stata presentata dai figli della donna: la polizia ha sequestrato le cartelle cliniche ed è già stata eseguita l’autopsia di cui si attendono i risultati. Ufficialmente la causa della morte sarebbe di fibrillazione atriale e aneurisma ma i parenti temono che non sia stato fatto tutto il possibile per salvare l’anziana degente.

«Mia madre - spiega il figlio Giuseppe Sparacio - si è fratturata il femore il 15 ottobre ed è stata ricoverata a Villa Sofia al reparto di Ortopedia e Traumatologia. Dopo tre giorni è stata sottoposta all’intervento per la riduzione del trauma: le condizioni, a detta dei medici, sembravano stazionarie ma, nella notte tra il 22 e il 23 ottobre, a quattro giorni dall’operazione è venuta a mancare in maniera inaspettata».

Secondo il figlio, infatti, non c’erano avvisaglie che potessero fare pensare a un epilogo del genere: «È vero - sottolinea Sparacio - che mia mamma era fragile, come del resto tutte le persone della sua età, ma era seguita con grande attenzione e tenuta sotto controllo costantemente. Non vogliamo dare giudizi affrettati, abbiamo nominato il nostro consulente e attendiamo l’esito dell’autopsia. C’è qualcosa che non ci convince, ci aspettiamo la verità perché non si può morire per una frattura al femore dopo quattro giorni di ricovero».