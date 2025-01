Palermo, le minacce dei pazienti di Villa Sofia: «Visitateci subito o faremo azioni legali»

«Lavoriamo ormai in un contesto di profonda crisi operativa, in ortopedia come in tutti gli altri reparti. È inaccettabile che i medici, già costretti a operare in condizioni estreme a causa della cronica mancanza di personale e risorse, debbano subire continue intimidazioni. Non è più sostenibile una realtà in cui medici e infermieri diventano bersagli delle frustrazioni derivanti da problemi strutturali del sistema sanitario, che non dipendono certo dai professionisti. Le minacce costanti rappresentano un attacco diretto non solo alla dignità e sicurezza dei medici, ma anche alla tenuta stessa del nostro sistema sanitario pubblico».

Con queste parole il direttore del Trauma center dell’ospedale Villa Sofia-Cervello, Antonio Iacono che è anche consigliere dell’Ordine dei medici, ha denunciato ieri una situazione già critica, che si è ulteriormente aggravata dopo i due tragici decessi verificatisi nelle ultime settimane all’ospedale

Ingrassia e Villa Sofia di Palermo. Secondo quanto riferito ieri da Iacono, alcuni pazienti e familiari, esasperati dai tempi di attesa e dalla situazione di

emergenza nei reparti, hanno minacciato i medici di rivolgersi alla stampa o ai propri legali con verbali formali qualora non fossero stati immediatamente visitati.