Palermo, il murale Rusulia di Igor Scalisi Palminteri allo Sperone è nella top 50 mondiale

L’opera «Rusulia», un dittico realizzato dall’artista palermitano Igor Scalisi Palminteri nel quartiere Sperone di Palermo, è stata selezionata tra le 50 migliori opere di street art al mondo per il 2024 dal sito specializzato Street Art Cities. Il riconoscimento conferito dalla piattaforma internazionale punto di riferimento per gli appassionati di arte urbana, premia la forza simbolica e il valore artistico di un’opera che si pone come metafora di rinascita e bellezza.

Il murale Rusulia si staglia su due pareti del quartiere Sperone, uno dei più complessi di Palermo, proponendosi come un messaggio di speranza e rigenerazione. Con questa opera, Igor Scalisi Palminteri ha voluto raccontare, insieme, la forza della ribellione della donna, l’amore e il sacrificio di Santa Rosalia per la città e la resilienza della comunità locale, trasformando uno spazio urbano in un luogo di dialogo e riflessione. E il voto per scegliere la migliore opera in assoluto, con il murale Rusulia di Igor Scalisi Palminteri in gara, è in corso: per votare occorre connettersi al sito streetartcities.com.