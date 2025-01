Palermo, il flop del fondo comunale antiracket: solo due imprenditori hanno presentato domanda

Domani cade l'anniversario numero 34 della pubblicazione sul nostro giornale della lettera di libero Grassi «Al caro estorsore». Quella con cui il coraggioso imprenditore tessile, poi assassinato dalla mafia, diceva urbi et orbi che non avrebbe pagato nemmeno una lira al racket. Scelta che gli costò la vita. E non è un caso che si voglia scegliere il 10 gennaio come giornata dell’antiracket nazionale.

Ma dopo tutti questi anni non ci sono molte buone notizie. Del resto, come si può avere l'animo sollevato se i segnali, ahinoi, sono tutti di segno negativo per quanto riguarda la presa di coscienza e la forza di denunciare. Non siamo all'anno zero, sia chiaro. Ma è certo sconfortante, ad esempio, la notizia che arriva dal Comune, settore attività produttive. A inizio di novembre erano stati banditi gli avvisi che mettevano a disposizione finanziamenti ai commercianti vittime del racket. Ebbene nel primo avviso solo due hanno presentato la richiesta ottenendo cinquemila euro a testa.