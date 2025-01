Palermo, cittadino privato pulisce da rifiuti e erbacce un marciapiede nel quartiere Noce

Un seghetto, una forbice, un paio di guanti. Poi un sacchetto, una paletta e tanto senso civico. Il docente di Scienze motorie, Salvatore Migliore (nella foto), 35 anni, martedì pomeriggio ha deciso di pulire il marciapiede di via Nazario Sauro, all’altezza del civico 19, nel quartiere Noce.

Prima del suo intervento - come documentano le foto pubblicate - era ricolmo di erbacce e ricettacolo di rifiuti da quasi un anno. Tante le richieste al Comune, rimaste lettera morta, per far sistemare quel tratto molto frequentato e difficilmente percorribile a causa dei rifiuti e dei lunghi centimetri di erba. Migliore, che in quella zona vive da anni, ha detto basta e utilizzando semplici strumenti casalinghi, in meno di due ore, ha rimesso a nuovo l’intero marciapiede.

«Mi imbarazzava la sporcizia. Il disordine causato dai cespugli metteva in seria difficoltà i passanti, specialmente le persone più anziane. Inoltre l’incuria del marciapiede faceva da calamita agli incivili che si sentivano in diritto di sporcare ancora di più. Dopo tante parole a cui non è seguita un’azione concreta da parte del Comune, ho pensato fosse importante agire», spiega l’insegnante. Che lancia un messaggio ai più giovani: «Quando le istituzioni non ce la fanno, dobbiamo dare l’esempio. Ai miei ragazzi, prima di portarli in palestra, dico che devono rispettare i luoghi che frequentano e quindi le attrezzature che si trovano in una classe o in una palestra. Ogni giorno viviamo le nostre strade e dobbiamo averne cura».