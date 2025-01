Palermo, cimitero di auto da San Filippo Neri alla Costa Sud: mezzi bruciati e smontati

Nuovo anno, vecchie abitudini. Tra lo Zen 2 e la Costa Sud i cimiteri di automobili accolgono nuovi arrivi: da via Rocky Marciano a via Messina Marine è una distesa di vetture bruciate o saccheggiate, quasi irriconoscibili perché scheletri, in certi casi ancora fumanti, senza più identità o perché smontate di ogni loro pezzo. Tra le vie dello Zen si contano cinque automobili bruciate tra Fiat cinquecento, seicento o Panda, mentre continuano a far gola le Smart di cui rimangono soltanto sedili e volante.

Queste ultime sono state individuate dalla polizia, che ha allertato i proprietari: gli agenti del commissariato San Lorenzo hanno riconsegnato i mezzi ai legittimi proprietari che avevano sporto denuncia, alcuni dei quali residenti allo Zen. Una prassi, quella di guardare in casa dei vicini abitanti, che sembra essersi consolidata nel tempo.

Non tanto diverso il discorso che riguarda la Costa Sud, da anni ormai, nonostante il tentativo di prendere alcune contromisure, luogo prescelto dai malviventi per abbandonare automobili rubate e smontate di ogni loro pezzo.