Palermo, autista Amat difende una ragazza molestata sull'autobus: viene picchiato e finisce in ospedale

Una ragazza viene molestata su un autobus a Palermo da un passeggero in piazza Indipedenza. Interviene l'autista dell'Amat ma viene aggredito e colpito con un pugno in pieno viso. Il molestatore fugge subito dopo in direzione di via Colonna Rotta, facendo perdere le proprie tracce. Il conducente della linea N2, finisce in ospedale con un labbro spaccato e un lieve trauma cranico, giudicato guaribile in 6 giorni.

«Ho contattato il prefetto - spiega il presidente di Amat, Giuseppe Mistretta - per concordare le modalità di eventuali azioni per incrementare i livelli di sicurezza sui mezzi».

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti dell'Ufficio prevenzione generale che hanno raccolto le testimonianza della ragazza, che poi ha sporto denuncia per le molestie subite, e del conducente aggredito. Al vaglio le immagini riprese dalle telecamere installate in zona ma anche sul bus che potrebbero risultare utili per l'identificazione del passeggero violento.