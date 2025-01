Palermo, a due anni dalla scomparsa di Biagio Conte: domenica la messa alla Cittadella del povero in ricordo del fondatore della Missione

Domenica 12 gennaio alle 17,30, nella chiesa Casa di Preghiera per tutti i Popoli, all'interno della Missione Speranza e Carità di via Decollati a Palermo, ospiterà una celebrazione eucaristica in occasione del secondo anniversario della morte di fratel Biagio Conte. La Messa sarà presieduta dall'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice, che guiderà la comunità nella preghiera in ricordo del fondatore della Missione, che ha dedicato la propria vita ai più poveri e bisognosi, portando avanti una testimonianza di fede e carità.

Al termine della celebrazione, si terrà un momento musicale: l’esecuzione dell'aria sacra Ti seguirò, O Signor!, un canto scritto dalla compositrice e mezzosoprano palermitana Teresa Nicoletti. Il testo, elaborato insieme a Giuseppa Angela Onorato, è una riflessione profonda sulla dedizione a Cristo e sul cammino di fede che fratel Biagio ha percorso durante la sua vita. Le parole del brano esprimono il desiderio di seguire il Signore, abbandonando le ricchezze terrene e vestendosi di fede.