Evade dai domiciliari per rubare un'auto, fermato a Palermo

È evaso da casa mentre si trovava ai domiciliari per rubare un’auto nel parcheggio dell'ospedale Civico a Palermo. Le guardie giurate e i carabinieri sono riusciti a bloccare un 39enne che stava armeggiando nell’auto di un’infermiera che si trovava in reparto. A lanciare l’allarme un dipendente in servizio in ospedale che ha lanciato l’allarme.