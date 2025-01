Arpa Sicilia: ambiente al centro dell'innovazione con Resilio

Presentati, presso la sede dell’Arpa Sicilia, i primi risultati del progetto Resilio (Tecnologie digitali fondamentali, Intelligenza Artificiale, Internet delle Cose e Quantum Machine Learning per la Resilienza ambientale), finanziato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy a valere sugli Accordi per l’innovazione, nell’ambito di specifiche aree di intervento riconducibili al secondo Pilastro del Programma «Orizzonte Europa», per un importo di circa sei milioni di euro e che potenzia la capacità operativa dell’Agenzia del 600%. Presso la Direzione Generale dell’Agenzia sarà realizzata una Control Room costituita da un’infrastruttura di calcolo e una sala controllo con dashboard e videowall collegati in rete, che servirà a correlare in tempo reale un’importante mole di dati e gestirli rapidamente tramite sistemi di visualizzazione.

La vera sfida della Control Room non si limiterà, dunque, nel portare un ingente flusso di dati proveniente da un insieme eterogeneo di sorgenti su di un videowall, ma nella loro gestione efficace, e permetterà di farli convergere in un unico ambiente fisico e digitale e di renderli immediatamente disponibili in diagrammi e report, con vantaggi competitivi enormi, in un ambito in cui è diventato fondamentale ottimizzare i processi per ridurre gli sprechi, migliorare la sostenibilità e incrementare la sicurezza. In questo modo l’Agenzia potrà fornire in tempo reale sia alle pubbliche amministrazioni che ai cittadini, i dati ambientali in forma strutturata, completa e soprattutto su cartografia tematica.