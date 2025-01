Abbandona due cuccioli in una scatola di panettone a Bagheria, ripreso dalle telecamere e denunciato

Come se fosse la cosa più naturale e più giusta da fare, un uomo ha abbandonato due cuccioli meticci all’interno di una confezione natalizia di panettoni davanti al negozio Animal shop in via Angió a Bagheria. Non immaginava però che sarebbe stato ripreso dalle telecamere che hanno inchiodato la sua malefatta.

«Questo è quello che accade nel 2025 - dichiara l’assessore al Benessere animale, Giuseppe Tripoli - abbandonare due cuccioli per strada è un reato e soprattutto una vergogna per una città come la nostra. Ovviamente l'autore del gesto è stato denunciato». I due cuccioli sono già stati adottati e hanno trovato una famiglia disposta a dare loro tanto amore.