Palermo, minacciato e vessato il papà si uccide: indagati la figlia e il fidanzatino

Una famiglia distrutta e due minori accusati di reati gravissimi. È una vicenda agghiacciante, quella che emerge dagli atti dell'inchiesta condotta dalla Procura del tribunale per i minorenni, guidata da Claudia Caramanna.

G. M., 48 anni, si sarebbe tolto la vita perché schiacciato dalle pressioni psicologiche e dalle richieste estorsive della figlia, all’epoca dei fatti sedicenne, e del fidanzato che era diciassettenne.

Lui oggi è maggiorenne ma risponde sempre - come la ragazzina - davanti alla giustizia minorile: entrambi sono accusati di estorsione aggravata e istigazione al suicidio in concorso e sono sottoposti a misure cautelari. In cella al Malaspina lui, in comunità a Catania lei.

Nelle carte dell'inchiesta viene tratteggiato un inquietante quadro di disagio familiare, ricatti e minacce che l’uomo avrebbe dovuto sopportare per tre mesi, fino alla drastica decisione di impiccarsi dentro casa.

Nella foto Claudia Caramanna, il magistrato a capo della Procura dei minori