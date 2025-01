Palermo, la differenziata in centro non decolla: Rap la rinvia al 24 gennaio

La Rap rende noto che, d’intesa con l’Amministrazione Comunale di Palermo, durante la consueta riunione settimanale con il sindaco e l’sssessore al ramo, si è deciso di posticipare la data di avvio del IV step della raccolta differenziata nel centro storico a venerdì 24 gennaio anziché il 10 gennaio.

La determinazione, si legge in una nota, è scaturita per dare ai residenti la possibilità di ritirare i kit.

Ad oggi, nonostante le attività di informazione e comunicazione avviate sul campo, su 4.500 famiglie solo 700 hanno ritirato i contenitori; una percentuale del 15% troppo bassa, fanno sapere dalla Rap, società che si occupa della gestione e dello smaltimento dei rifiuti a Palermo.

Per venire incontro ai residenti, sottolinea la nota, Rap promuoverà in aggiunta alle sedi individuate per la distribuzione dei Kit (CCR Basile e Picciotti, Sede Cairoli) anche punti mobili. Stamattina, prosegue la nota, l’ecopunto attivo a piazza Beati Paoli ha ricevuto una grande affluenza di cittadini con la distribuzione di 350 kit di 4 tipologie di mastelli.