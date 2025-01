A Palermo nuovo anno, soliti disagi: fiumi di rifiuti

Lo Zen, via Imera, la Circonvallazione. Ancora una volta la mappa dell'immondizia si aggiorna di una nuova emergenza. Le feste non hanno fatto bene al sistema di raccolta della Rap che è andato in affanno e ora l'azienda sta tentando di recuperare.

Per quanto riguarda il porta a porta ci sono stati ritardi sia per organico che per l'indifferenziato che è in corso di definizione. Mentre si sono registrate consistenti lentezze per il ritiro della frazione della plastica in tre itinerari: Lazio, Strasburgo e Nebrodi che ora dalla società di piazzetta Cairoli dicono essere i fase di soluzione.

Da oggi, invece, si procederà con il recupero degli abbandoni, spuntati in consistente quantità probabilmente perché molti non hanno seguito le indicazione di anticipare i conferimenti in prossimità delle feste per consentire una migliore organizzazione del personale.

Tuttavia, è sempre sotto gli occhi di tutti la «sofferenza» del sistema che purtroppo appare fragile nella sua fase di allestimento quotidiano e quando si verificano degli intoppi il problema si ingigantisce nello spazio di un paio di giorni.

Una situazione critica, ad esempio, la segnalano il consigliere di opposizione Massimo Giaconia e i consiglieri della VI circoscrizione Roberto Li Muli e Domenico Salerno a pochi passi dall'ospedale Cervello: «Via Maccionello si è trasformata – scrivono - in una discarica a cielo aperto, che si estende per oltre 80 metri. Sacchi, materassi, vestiti, guaine, pneumatici, ingombranti, materiali inerti e, presumibilmente, amianto: una situazione di degrado intollerabile che ha reso la strada completamente inaccessibile, rappresentando una grave minaccia per l’ambiente e la sicurezza pubblica».