Palermo, entra in chiesa a Borgo Nuovo con il suo cane ma il parroco lo invita ad uscire

Amareggiato e risentito un fedele di Borgo Nuovo dice di essere stato invitato a lasciare la chiesa Santa Cristina perché in compagnia del suo cane. «Oggi mi trovavo presso la chiesa Santa Cristina, retta dal parroco Francesco Mariano, per la celebrazione delle 12 e insieme a me c'era la mia cagnolina. Ci siamo seduti nell'ultima fila per non disturbare – racconta il fedele – e la mia Lulù è un cagnolina mite che non disturba. Davanti a tutti sono stato indicato da don Francesco Mariano, che con voce autoritaria mi ha detto di uscire perché il cane non è ammesso in chiesa e bisogna chiedere il permesso. Sono rimasto seduto ma il parroco poi si è rifiutato di darmi l'eucarestia perché avevo il cane con me. A quel punto gli ho detto che stava facendo una grave omissione perché il codice di diritto canonico prevede il divieto della comunione solo in alcuni casi gravi e questo sicuramente non lo è. Gli animali sono creature di Dio».