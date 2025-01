Mafia, permesso premio al killer del professore Giaccone: Rotolo ha trascorso il Natale in famiglia a Palermo

L’assassinio di Giaccone avvenne l’11 agosto 1982, Rotolo (il cui soprannome è Anatredda) fu condannato all’ergastolo al primo maxiprocesso per questo e altri omicidi e sta scontando la pena nel carcere di Porto Azzurro. Il giudice di sorveglianza di Livorno ricorda nel suo provvedimento che dal 2019 anche i mafiosi irriducibili possono essere ammessi ai benefici penitenziari, come stabilito dalla Corte costituzionale, purché vengano escluse «l’attualità della partecipazione all’associazione criminale» e «il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata».

«Sentire che il killer di mio padre ha avuto un permesso premio mi inquieta, mi amareggia - dice Milly Giaccone, la figlia del medico legale ucciso -, anche se è una notizia che non mi sorprende. Purtroppo la figura di mio padre non è molto ricordata. Resta una figura scomoda per la sua intransigenza nel mondo delle professioni e forse c’è ancora un pezzo di verità sul delitto che non conosciamo».