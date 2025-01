Bagheria, incidente allo svincolo autostradale: miracolato il conducente

Forse una distrazione alla base del grave incidente stradale che si è verificato attorno alle ore 13 di giovedì 2 gennaio all’ingresso dello svincolo autostradale per Bagheria. Inizialmente, dalle notizie raccolte si pensava che l'incidente fosse avvenuto nella notte. Un’automobilista mentre stava percorrendo l'A19 in direzione Palermo, ha colpito in pieno il guardrail abbattendo anche la segnaletica stradale. L’automobile è andata completamente distrutta e il conduente fortunatamente è uscito dall’abitacolo con le proprie gambe. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Termini Imerese e un’ambulanza del 118 che ha condotto l’occupante ferito all’ospedale per accertamenti.