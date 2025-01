Università di Palermo, tentano di rubare i soldi del distributore di snack ma il colpo fallisce

Atti vandalici all’università di Palermo. I ladri hanno danneggiato i distributori automatici del dipartimento di Biologia animale, in via Archirafi. Il raid è avvenuto nella notte, approfittando della chiusura per le festività. Gli impiegati hanno presentato denuncia ai carabinieri dopo avere trovato una della macchinette danneggiata. Chi è entrato in azione ha cercato di impossessarsi dei soldi all’interno, ma il colpo è andato in fumo. Sono state avviate le indagini per risalire ai responsabili, che si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere.