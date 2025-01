Palermo, i malati di Capodanno e il caos dei bus

I mal di pancia diffusi vengono sempre alla vigilia di qualche giorno festivo. Era successo nel ponte di Ferragosto, ricapita a Capodanno: tra bus e tram dell’Amat di Palermo, che aveva assicurato la presenza del trasporto pubblico straordinario fino alle 3 di notte per consentire a tutti di raggiungere la piazza dove si svolgeva il concerto di Biagio Antonacci, se ne sono visti in giro solo 125 sui 180 che circolano quotidianamente. Cinquanta autisti previsti in servizio non hanno firmato il foglio delle presenze: erano indisposti, assenti per malattia. Oltre a quelli regolarmente in ferie, naturalmente.

Declinato sul servizio, l’astensione improvvisa ha causato ritardi di anche un’ora sulle corse, 101 in testa. Qualcuno che era in attesa in via Libertà alla 20 è rimasto lì fino alle 20,45. Ad altri è andata peggio e alla fine hanno abbandonato la fermata.

«Mi scuso con i cittadini per i disagi - dice il presidente della partecipata, Giuseppe Mistretta -. Ho già avviato un’indagine interna per accertare le responsabilità sulla programmazione dei servizi».