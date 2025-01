Il morto tenuto in casa a Ventimiglia per intascare la pensione, rinviati i funerali

Rinviate a domani, venerdì 3 gennaio 2025, alle 15 le esequie di Giuseppe Zagone, l’anziano di novantadue anni (ma morto presumibilmente a novanta, a gennaio 2023) il cui cadavere è stato ritrovato venerdì della scorsa settimana nella casa di Ventimiglia di Sicilia dove abitava con il figlio Antonino. Come ha scoperto il Giornale di Sicilia l’anziano era morto appunto da due anni, un dettaglio che era stato confidato al fratello Gaetano proprio da Antonino, che viveva in casa con l’anziano, originario del paese e tornato per andare a stare col figlio, ora irreperibile. Ma nel frattempo l'Inps avrebbe continuato ad erogare la pensione al defunto. Funerale rimandato dunque per motivi burocratici legati all’autopsia fissata per questa mattina all’istituto di Medicina legale del Policlinico.

