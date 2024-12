Palermo, giovane lancia bottiglie tra le auto in centro: denunciato

A Palermo i carabinieri hanno fermato un giovane che lanciava bottiglie di vetro tra le auto, in via Dante, all’angolo con piazza Castelnuovo, dove stasera (31 dicembre) si terrà il concerto di capodanno con guest star Biagio Antonacci.

Sono stati gli automobilisti a chiedere l’intervento dei militari che sono arrivati e hanno portato in caserma il giovane, che è stato denunciato. Non si conosce il motivo che ha spinto il giovane a creare il panico in strada in pieno centro nel capoluogo siciliano.