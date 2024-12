Uno evade da casa, l'altro è ubriaco alla guida: denunciati a Bagheria

I carabinieri della compagnia di Bagheria, nell’ambito di un servizio di controllo nei luoghi della movida durante il periodo delle festività natalizie, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Termini Imerese due uomini per evasione e per guida in stato di ebrezza.

Un 39enne già sottoposto alla misura restrittiva della detenzione domiciliare, è stato notato dai carabinieri in orario notturno fuori dalla propria abitazione. Alla vista dei militari, l’uomo ha tentato di eludere il controllo, provando a coprirsi il volto ma, il suo diversivo non ha avuto gli effetti desiderati. Riconosciuto, è stato fermato e sottoposto ad accertamenti che, hanno fatto emergere l’assenza di permessi dell’autorità giudiziaria che lo autorizzavano ad allontanarsi dal proprio domicilio.

Un 24enne alla guida di una auto tra le vie cittadine, è stato fermato dai Ccrabinieri durante un posto di controllo e sottoposto alla verifica dei requisiti inerenti le norme comportamentali del codice della strada.