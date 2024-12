Termini, illegittima la sospensione del reddito con un sms dell’Inps prima della fine naturale del beneficio

I giudici del tribunale di Termini Imerese hanno dichiarato illegittima la sospensione del reddito di cittadinanza con una comunicazione arrivata per sms dall’Inps prima della fine naturale del beneficio. Una cittadina, M.C.M. difesa dall’avvocato Pier Luigi Licari, si è vista bloccare a luglio 2023 il sussidio anche se la domanda era stata presentata a maggio del 2022 e quindi prima dell’entrata in vigore della nuova legge con la quale si era decisa la stretta da parte del governo. La donna avrebbe dovuto percepire il reddito sino a scadenza naturale. Secondo i giudici il legislatore ha introdotto un principio di carattere generale in virtù del quale «il cittadino beneficiario del reddito di cittadinanza, in virtù di un riconoscimento ottenuto in precedenza all’emanazione della nuova legge abrogativa, ne continua a fruire fino alla sua «naturale scadenza», ossia per 18 mesi decorrenti. Una diversa interpretazione avrebbe finito per sacrificare il principio della irretroattività della legge.