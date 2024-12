Palermo, litigano nell'autobus per un sigaro e spunta un coltello: le volanti bloccano il mezzo, c'è un fermo

Un sigaro acceso sull’autobus e il rifiuto di spegnerlo avrebbe innescato una lite tra due passeggeri su un autobus dell'Amat della linea 101) poi fermato dalla polizia in via libertà all’altezza di via via Catania. Secondo il racconto di alcuni testimoni, l’episodio si sarebbe verificato all’altezza della via Ugdulena.

Un uomo avrebbe intimato ad un altro passeggero di spegnere il sigaro acceso e dalle parole si sarebbe presto arrivati alle mani. Il vigilantes della Sicurtransport, di servizio sul mezzo, avrebbe allertato la polizia e uno dei due uomini sarebbe sceso alla fermata successiva per poi risalire su un altro 101.

La polizia è intervenuta all’altezza di via Catania, bloccando l'autobus con una decina di volanti. Secondo alcuni passeggeri, uno dei due litiganti era armato di coltello. Gli agenti hanno portato in questura uno dei sospettati mentre si cerca ancora l'altra persona.