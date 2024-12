Palermo, Alto Impatto nella movida: 387 persone identificate e scattano 6 multe

Proseguono i controlli Alto Impatto, organizzati da polizia, carabinieri e guardia di finanza, che in occasione delle festività di fine anno ha coinvolto le principali zone della movida palermitana come Vucciria, piazza Sant'Anna, piazza Magione e via Isidoro La Lumia.

Nel corso del fine settimana le forze dell'ordine hanno pattugliato un'ampia porzione del centro storico, tra cui corso Vittorio Emanuele, via Roma, piazza Rivoluzione, piazza San Domenico, piazza Caracciolo, piazza Don Sturzo, e attorno agli assi viari di via Maccheronai, discesa dei Giudici, via Lattarini, discesa Caracciolo, corso Vittorio Emanuele, via Isidoro La Lumia, via Turati, via Mazzini, via Daita, via Gallo, via Gorizia, via Roma e via Cagliari, via Garibaldi e via Turati.

Complessivamente sono state identificate 387 persone e controllati 42 veicoli con la contestazione di 6 violazioni al codice della strada.