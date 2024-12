Capodanno a Palermo, l'Amat potenzia le linee 101 e 625 e la linea 1 del tram sarà attiva fino alle 3 del mattino

In occasione della notte di Capodanno a Palermo, l’Amat ha deciso di potenziare i suoi servizi di trasporto pubblico per facilitare l'accesso alla piazza Politeama, dove si terrà il concerto di Biagio Antonacci. L’obiettivo è garantire una mobilità più agevole per i cittadini, che potranno raggiungere comodamente l’area dell’evento senza l’utilizzo dell’auto.

Per l’occasione, l’azienda ha previsto un incremento delle corse su alcune linee strategiche. Saranno infatti in servizio 6 vetture della linea 101, 2 vetture della linea 625 per Borgo Nuovo, e la linea 1 del tram sarà attiva fino alle 3 del mattino, offrendo così una maggiore disponibilità di mezzi per chi parteciperà ai festeggiamenti.

«Anche per questa occasione - ha sottolineato il presidente Giuseppe Mistretta - Amat sarà presente e vicina ai cittadini per agevolare il raggiungimento, senza auto, di piazza Politeama. Ringrazio tutto il personale dell’azienda che ancora una volta mette professionalità al servizio della città».