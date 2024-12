Bagheria, incendio vicino alla clinica Santa Teresa: in fiamme anche dei rifiuti ospedalieri

I vigili del fuoco sono intervenuti in un terreno nei pressi della clinica Santa Teresa a Bagheria. Sono stati dati alle fiamme alcuni sfalci di vegetazione, ma il rogo si è propagato a cumuli di rifiuti speciali e anche rifiuti ospedalieri. Dopo che le fiamme sono

state domate sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che hanno sequestrato il terreno per risalire al proprietario che rischia una denuncia per la formazione della discarica abusiva. I vigili del fuoco hanno chiesto anche l'intervento dell’Arpa per controllare la qualità dell’aria.