A Palermo le feste si riempiono di rifiuti, Rap avvia un piano di recupero

In via Palmerino (nella foto) ci sono talmente tanti sacchi di immondizia che i cassonetti quasi non si vedono più. Stessa storia in via Carmelo Onorato. Imbarazzante la condizione di via Antonio Marinuzzi. E su via Tiro a Segno è persino inutile dire che ci sono analoghi problemi.

Due feste consecutive e un domenicale certo non non aiutano. La Rap è a ranghi ridotti, personale in servizio è previsto al 50 per cento. In teoria nei festivi non si potrebbe nemmeno conferire spazzatura. Ma obiettivamente come si fa a costringere a tenere a casa gli scarti di intere giornate di feste familiari? Impossibile. Ed ecco che la città soffre, la gestione dei rifiuti arranca e c'è un'altra domenica che arriva, la quale non potrà che aggravare la situazione.

Da piazzetta Cairoli, sede della Rap, arriva solamente la conferma che l'azienda c'è e sta facendo di tutto per recuperare l'arretrato che inevitabilmente sfregia il panorama cittadino a ogni sguardo.

Le periferie sono quelle che, come al solito, soffrono di più. Ma le zone di confine, ad esempio, continuano a essere i luoghi preferiti della cosiddetta migrazione dei rifiuti.