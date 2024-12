La Cassazione annulla con rinvio il 41 bis al figlio di Riina, Antoci: «Non si può giustificare questo provvedimento»

Il figlio di Totò Riina, Giovanni, arrestato nel ‘96 e al carcere duro dal 2002, si è visto accogliere dalla Cassazione, con rinvio, il ricorso presentato contro la proroga da parte del ministero della Giustizia del 41 bis nel novembre 2023. Ma adesso i giudici, esaminando il ricorso del detenuto, hanno ritenuto «meramente apparente» la motivazione del tribunale di sorveglianza di Roma che lo scorso giugno aveva giudicato corretto il provvedimento.

«La Cassazione avrebbe annullato il provvedimento che proroga il regime del 41-bis al mafioso Giovanni Riina, secondogenito del capomafia stragista Totò Riina per motivazione apparente - dice Giuseppe Antoci, europarlamentare del M5S e presidente della Commissione Politica Dmed del Parlamento Europeo -. Per un vizio di forma, per un percorso argomentativo non adeguatamente ricco svolto dai giudici di merito, si consente a un esponente di spicco di Cosa Nostra di riallacciare i contatti con l’esterno. In uno stato di diritto - continua Antoci - i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati compiutamente, però non si può pretendere che una situazione di mafiosità conclamata possa essere argomentata in termini ogni volta diversi, né si può affermare che l’attualità del pericolo che rappresentano i capimafia debba essere ogni volta riconsiderato in motivazione, senza essere dedotto dalla stessa appartenenza alla mafia, dalla quale non ci si è mai dissociati».