Bagheria, i pannelli precipitati per il forte vento: i residenti chiedono il risarcimento perché non a norma

Dopo che ben 28 pannelli, lunedì scorso, a seguito delle forti raffiche di vento, si sono staccati da un condominio di via Orazio Costantino a Bagheria, danneggiando un condominio di via Leoncavallo, i condomini hanno chiesto il risarcimento dei danni. I detriti hanno divelto le finestre e gli avvolgibili e una ringhiera di un’abitazione è crollata dove c’è una profumeria frequentatissima, oltre a danneggiare diverse automobili parcheggiate.

A raccontare il drammatico episodio è Maria Grazia Calcagno, che lavora al Dipartimento di prevenzione dell’Asp del capoluogo, la quale ha verificato come i lavori non sarebbero stati eseguiti a norma. «Il giorno dopo il grave episodio in qualità di esperta visto che lavoro presso il dipartimento di prevenzione - spiega Maria Grazia Calcagno - mi sono recata presso l’immobile di via Orazio Costantino a verificare da dove si sono staccati i pannelli fotovoltaici ed ho notato che erano impernati in maniera precaria ecco perché sono volati. Si tratta di lavori eseguiti con il 110 per cento che a mio parere non sono a regola d’arte e che potevano causare una carneficina. Adesso chiederemo il risarcimento dei danni subiti».