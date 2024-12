Quattro auto incendiate a Palermo, si indaga sul possibile dolo

Un incendio ha danneggiato quattro auto parcheggiate in via Gian Giacomo Adria, a Palermo, tra via Filippo Parlatore e via Serradifalco. L’incendio è probabilmente doloso. Sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme e scongiurare che altre vetture parcheggiate si potessero danneggiare. Sono in corso indagini.

Le squadre di soccorso sono intervenute anche per i danni provocati dal maltempo nel capoluogo e in provincia, per alberi pericolanti e cornicioni a rischio crollo.