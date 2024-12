Palermo, venerdì i funerali di don Maurizio Francoforte

Sarà venerdì 27 dicembre, alle 10,30 il funerale di Don Maurizio Francoforte, parroco della parrocchia San Gaetano Maria Santissima del Divino Amore di Brancaccio, scomparso la notte della vigilia di Natale dopo una lunga malattia. I funerali si svolgeranno alla chiesa della Missione Speranza e Carità di via Decollati, a Palermo.

Don Maurizio, nato a Palermo il 7 marzo 1962, era stato ordinato presbitero il 25 maggio 2002. Negli anni di servizio pastorale, si era distinto per la sua dedizione e il suo impegno a favore della comunità di Brancaccio, dove seguiva l’esempio del Beato Giuseppe Puglisi, parroco martire per la sua lotta contro la mafia. La sua vocazione sacerdotale era stata caratterizzata da un instancabile impegno sociale, rivolto a costruire una "città umana" liberata dal male, in particolare dalla piaga mafiosa che ha segnato il suo quartiere.

«Il nostro cuore si è infranto, ma è sereno - ha detto l'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice – perché questo è il Natale di don Maurizio, il parroco di Brancaccio che ha avuto e continuerà ad avere nel cuore il messaggio del Beato Pino Puglisi. Se apriamo il cuore a Dio, possiamo contribuire a costruire una città più giusta e libera dal male che si è strutturato, come quello della mafia». Lorefice ha voluto sottolineare l’importanza della testimonianza di Don Maurizio, che ha vissuto il suo ministero come una missione di speranza e riscatto per una comunità troppo spesso oppressa dalla criminalità.