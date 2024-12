Palermo, Lorefice: «Per Yasmine e Ivan non c'era posto, come per Gesù e Maria» - IL VIDEO DELLA MESSA IN CATTEDRALE

«Cosa significa e comporta per noi celebrare il Natale in questi giorni della vicenda di Yasmine e Ivan?». È alle storie dell’undicenne delle Sierra Leone, unica superstite di un barcone con 45 persone tra le quali il fratellino e la madre, e del neonato venuto alla luce in strada a Palermo e poi abbandonato all’ospedale Buccheri La Ferla, che il vescovo di Palermo Corrado Lorefice ha dedicato l’omelia della messa di Natale. Come ogni anno, centinaia di fedeli hanno affollato la Cattedrale ed è a loro e alla città che il vescovo si rivolge, attualizzando la nascita del figlio di Dio perché «non c’era posto per loro, per Yasmine e Ivan come per il piccolo Gesù; per la mamma di Ivan come per Maria, la madre di Gesù. Eppure per loro è stato Natale. Negli occhi di chi li ha soccorsi, i loro occhi hanno visto il ritorno del Signore, la salvezza del nostro Dio».