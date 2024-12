Palermo, il vento abbatte un albero e finisce su un'auto

Grandine e vento fanno ancora danni: stanotte (24 dicembre) in via Zappa, allo Zen a Palermo, un albero non ha retto ai colpi della burrasca che ha investito il capoluogo e la provincia e si è abbattuto su una automobile posteggiata. Nessun ferito, solo una brutta sorpresa questa mattina per i proprietari del mezzo.

La scia di danni provocata dal maltempo dunque prosegue: solo ieri (23 dicembre) i vigili del fuoco hanno effettuato 50 interventi per ripristinare la viabilità nelle strade invase dal fango e mettere in sicurezza le aree in cui sono crollati cartelloni pubblicitari e calcinacci. In via Leonardo Da Vinci un albero si è abbattuto sulle rotaie del tram bloccando la corsa.