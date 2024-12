Crollano le temperature, neve e ghiaccio nel Palermitano

Ghiaccio su alcune strade statali e neve anche a 600 metri. Si presenta così la provincia di Palermo dove le temperature sono crollate. La neve è caduta abbondantemente a Gangi e Petralia Soprana.

Anche a Caccamo questa mattina le strade e le auto erano ricoperte di coltre bianca. A Piano Battaglia ha nevicato in modo abbondante. Così come a Prizzi, Lercara Friddi e Piana degli Albanesi. Nella statale Palermo Sciacca ci sono tratti soprattutto a Giacalone dove il fondo è ghiacciato. La raccomandazione è di mettersi in viaggio solo se si è equipaggiati con le catene o con i pneumatici da neve.