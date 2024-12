Meteo per le feste, allerta gialla con pioggia e vento in Sicilia: le temperature sono in discesa

Un'area di bassa pressione abbraccia la Sicilia determinando una giornata di tempo instabile con temporali in quasi tutte le province. In particolare sulla costa tirrenica per oggi sono previsti cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata.

Sul litorale ionico, invece, la situazione dovrebbe attenuarsi nel pomeriggio, lo stesso dovrebbe accadere anche nella parte meridionale della Sicilia dove il tempo dovrebbe gradualmente migliorare, almeno per oggi. Sono attese deboli nevicate al pomeriggio su Etna, Nebrodi, Madonie, Erei e Sicani a partire da quote variabili tra 400 e i 800 metri. Le temperature sono in discesa per l'arrivo di una perturbazione fredda che toccherà l'Isola nei giorni delle feste di Natale.

La Protezione civile regionale ha diramato un'allerta gialla per le piogge in quasi tutta la Regione, ad eccezione delle province di Siracusa e Ragusa, e per i forti venti, che potrebbero raggiungere il livello di burrasca, oltre che dell'attività elettrica, cioè dei fulmini che potrebbero abbattersi soprattutto nella parte della costa tirrenica da Palermo fino a Messina. I mari restano da mossi a molto agitati.