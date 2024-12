Il bene confiscato era occupato abusivamente: sequestrati 250 mila euro all'imprenditrice antiracket Valeria Grasso

Il tribunale aveva sequestrato la sua «palestra antiracket» di via Matteo Dominici nel quartiere San Lorenzo: secondo gli inquirenti, Valeria Grasso - definita come una paladina dell’antimafia per avere denunciato i suoi estorsori - avrebbe occupato per anni abusivamente i locali, sottratti alla mafia, confluiti poi nel 2014 nella gestione dell’Agenzia nazionale per i beni confiscati che aveva ripreso il possesso dell'immobile dopo l'intervento della polizia municipale.

Adesso i finanzieri del Comando provinciale di Palermo hanno eseguito un decreto di sequestro conservativo per un valore complessivo di oltre 250 mila euro, emesso dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana della Corte dei conti, nei confronti di Valeria Grasso, presidente dell’associazione antiracket. In base a quanto sarebbe emerso dall’indagine istruttoria, quest’ultima «avrebbe occupato senza titolo un immobile confiscato alla mafia e affidato all’Agenzia Nazionale esercitando al suo interno un’attività di palestra», si legge nel comunicato della guardia di finanza.