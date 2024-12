A Palermo furto alla Real Fonderia, annullate le celebrazioni dei matrimoni in programma

Un furto nella sala matrimoni alla Real Fonderia di Palermo, di fronte al porticciolo della Cala, ha impedito la celebrazione delle unioni civili. I ladri hanno portato via quattro condizionatori, router e forzato l’armadio blindato dove sono conservati alcuni registri dello stato civile.

«Oggi erano previsti tre matrimoni - dice l’assessore comunale Dario Falzone, che sta seguendo la vicenda -. Altri erano previsti nei prossimi giorni. Oggi i matrimoni sono stati spostati a Villa Niscemi e negli uffici dello stato civile. Adesso stiamo cercando di trovare altre sedi. Fino a fine anno la Real Fonderia non potrà essere utilizzata».

Le indagini sono condotte dalla polizia. È intervenuta la scientifica per trovare tracce utili per risalire agli autori. «Oramai non c’è più esercizio commerciale, ufficio o magazzino che non subisca la cosiddetta spaccata - dice Antonio Nicolao, vice presidente della prima circoscrizione -. Viviamo in un centro storico sempre più in balia a bande criminali». Ieri i vandali hanno preso di mira la scuola elementare Turrisi, in piazza Gran Cancelliere.