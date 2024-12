Controlli nelle zone della movida a Palermo, multato un commerciante

Anche nel corso di questo week end sono proseguiti i servizi straordinari di controllo del territorio collegati al protocollo di sicurezza «Alto Impatto“ previsto dalle direttive del Ministro dell’Interno.

L’attività ha interessato le aree della movida palermitana, in particolare la Vucciria, piazza Sant’Anna, via Isidoro La Lumia, piazza Magione. L’obiettivo è fronteggiare situazioni di degrado urbano e di prevenire e reprimere ogni forma di illegalità. Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di Finanza hanno effettuato anche controlli amministrativi e in questo contesto, in un esercizio commerciale, hanno scoperto violazioni legate alla mancata applicazione delle procedure di autocontrollo HACCP e applicato una sanzione amministrativa di 2000 euro. Nel corso dei servizi sono state identificate 245 persone, di cui 25 con precedenti.