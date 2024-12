Palermo, Salvini a passeggio in via Roma tra auguri di Natale e selfie con le commesse della Rinascente

Passeggiata per Matteo Salvini a Palermo. Dopo il pranzo il vice premier, con la fidanzata e alcuni uomini del suo staff, ha percorso quasi 2 km a piedi in via Roma fino a piazza San Domenico, dove si trova la chiesa con le spoglie di Giovanni Falcone, al momento chiusa.

Il vicepremier si è fermato sotto la pensilina della Rinascente e alcune commesse del negozio, vedendolo, gli hanno chiesto un selfie e lui ha accettato con gentilezza. «Buon Natale», l’augurio fatto da un signore a Salvini, chiedendogli e ottenendo un selfie. Poi il vicepremier è salito sull’auto ed è andato via.